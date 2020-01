Barbara d'Urso Live, Nuzzi contro la madre di Favoloso: «Tuo figlio è sparito e vieni qui a fare la sciantosa»

A Live - Non è la d'Urso è scontro tra il giornalista Gianluigi Nuzzi e Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello 2018 conosciuto per il suo tormentato rapporto con Nina Moric e scomparso da ben 29 giorni. IL ragazzo è andato via di casa (a Napoli) senza documenti, soldi e telefono, e sua madre, in un primo momento, aveva fatto una denuncia ai carabinieri per poi ritirarla.

Nina Moric accusa Luigi Favoloso a Domenica Live: «Picchiata e minacciata, non è vero che è scomparso»



Al Live sono arrivati anche Gianluigi Nuzzi e Alessandra Mussolini. «Di cosa mi accusate?», ha detto la madre di Favoloso. «Non so nulla della scomparsa di mio figlio. Ho una voglia matta di vederlo. Adesso sono anche arrabbiata con lui», ha continuato la signora Fiorentino. Nuzzi a qual punto è intervenuto dicendo: «So che è in buona fede. Poi ha chiuso un occhio o forse due: ha avuto una serie di situazioni, ma non giudico, per cui ha dato un po’ di corda. Ci sono i filmati delle telecamere e sono stati presi dalla Polizia di Stato». La madre di Favoloso s'è allora scagliata contro il conduttore di Quarto grado sostenendo che non ci sono telecamere fuori da casa sua. «Lei è venuta in tv tutta sciantosa per cercare suo figlio? In Italia sono scomparse 60 mila persone, noi dobbiamo difendere chi ha avuto quei drammi in tv», ha ribadito Nuzzi.



Nina Moric ha denunciato Luigi Favoloso per aggressione #noneladurso pic.twitter.com/VywR6eZImE — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 19 gennaio 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA