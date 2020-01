Luigi Favoloso scomparso, a Pomeriggio 5 rivelazione clamorosa: «Sta bene, è in Svizzera»

Luigi Favoloso è in Svizzera e sta bene. Da oltre tre settimane Luigi Mario Favoloso ha fatto perdere le sue tracce. Oggi Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" su Canale 5 è ritornata sul caso dell'ex fidanzato di Nina Moric, scomparso dalla sua abitazione campana di Torre Del Greco (Napoli), con delle novità clamorose: il settimanale "Chi" lo avrebbe scovato in Svizzera.

Barbara d'Urso Live, Nuzzi contro la madre di Favoloso: «Tuo figlio è sparito e vieni qui a fare la sciantosa»

Luigi Favoloso telefona a Barbara D'Urso: «Sono nascosto all'estero, Nina Moric mente»



"Sembra molto dimagrito", ha commentato Barbara d'Urso in studio tra lo stupore degli ospiti. Gli scatti sono stati fatti a Locarno. Il ragazzo campano è stato fotografato davanti a un caffè: indossa un piumino e una felpa con cappuccio. Poi va via su un'auto con targa svizzera. Il tutto immortalato e finito sulle pagine di "Chi" in edicola.

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA