Luigi Favoloso, l'ex di Nina Moric scomparso da 10 giorni, l'appello da Barbara D'Urso: «Lo sta cercando anche la polizia»

Luigi Favoloso scomparso da 10 giorni, l'appello da Barbara D'Urso : «Lo sta cercando anche la polizia». Il fidanzato di Nina Moric sarebbe scomparso dal 29 dicembre scorso. Ai microfoni di Pomeriggio 5, la mamma Loredana ripercorre gli ultimi momenti in cui ha visto il figlio.

Ecco le sue parole: «Mio figlio è uscito senza documenti, senza carte di credito. Penso abbia il telefono, perché non l'ho trovato, ma è spento. Negli ultimi giorni era molto giù per la situazione con Nina Moric. I miei occhi parlando, torna 'a mamma». Secondo Nina Moric (della quale viene mostrato un post in diretta), Favoloso si sarebbe allontanato volontariamente dopo un loro litigio. L'inviato di Pomeriggio 5 aggiunge: «C'è una denuncia per scomparsa, lo sta cercando anche la polizia».

Intanto, arrivano le prime segnalazioni in diretta. Un telespettatore afferma di aver visto Favoloso sul treno Napoli-Milano il 29 dicembre e invia una foto. Un altro dice di averlo visto a Milano in zona Brera.

