Grande Fratello, stasera in tv la nuova puntata: quando rientra Beatrice Luzzi? Anticipazioni, nomination e sondaggi

È sabato e, dopo il continuo cambio dei palinsesti televisivi, come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini condurrà il reality più discusso di sempre, tra nuovi addii e nuove eliminazioni. L'appuntamento è stasera in tv alle 21.30 su canale 5. Cosa dicono le indiscrezioni e cosa succederà stasera? Scopriamo insieme anticipazioni, nomination, e sondaggi di oggi, 23 dicembre, in attesa della diretta.