Domenica In, la frecciatina di Mara Venier a Barbara D'Urso: «Caffè? No, qui non si può nominare»

Quella fra Mara Venier e Barbara D'Urso è ormai molto più che una semplice gara d'ascolti domenicali, ma una vera e propria battaglia a colpi di frecciatine. Stavolta è toccato alla bionda conduttrice di Domenica In, che - durante un'intervista a Stefano De Martino e Fatima Trotta - ha preso in giro la collega di Canale 5.

Scherzando con De Martino, che le chiedeva di prendere un caffè, la Venier ha esclamato: «Tu sai che il caffè qui non lo posso nominare, perché c'è un'esclusiva del caffè. Io posso offrirti un tè. Un tè, una camomilla… ma quella cosa lì non si può nominare». Il riferimento è al "caffeuccio" della D'Urso, uno dei tormentoni con cui la conduttrice Mediaset introduce le sue trasmissioni pomeridiane. Una frecciatina neanche troppo velata, per una gara d'ascolti senza esclusione di colpi.