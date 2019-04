Mara Venier, frecciatina a Stefano De Martino: «Hai messo la fede, l'ultima volta non l'avevi»

Stefano De Martino, reduce dal successo di Made in Sud, è stato ospite a Domenica In. Mara Venier lo ha intervistato insieme a Fatima Trotta, complimentandosi per la sua conduzione nel programma di Rai 2. Per De Martino è stata la prima esperienza da conduttore e ha raccontato di essersi trovato perfettamente a suo agio e di essersi divertito molto.

Ma, carriera a parte, a zia Mara, non è sfuggito un dettaglio. Il ballerino, infatti, in diretta su Rai 1, ha mostrato Nuovamente la fede nuziale dopo il ricongiungimento, sempre più vicino all'ufficialità, con Belen Rodriguez. I due si erano separati pochi anni fa, dopo un periodo di crisi che aveva portato ad entrambi molto sofferenze e a seguito del quale erano riusciti a ritrovare un giusto equilibrio. L'amore però, secondo i fan, non era mai andato via e le recenti foto che li hanno visti paparazzati in baci e abbracci insieme anche al loro figlio Santiago ne hanno dato la conferma.



«Ti sei messo la fede, zia nota tutto, l'ultima volta non ce l'avevi», dice Mara sorridente Stefano lanciandogli una frecciatina. De Martino non risponde e fa il vago, rispondendo con una risata e il tentativo di distogliere l'attenzione da quel particolare.

Ultimo aggiornamento: 19:26

