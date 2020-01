È morto Ettore Bianchi, il papà di Diego “Zoro”, il cordoglio della redazione di Propaganda Live

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto per Diego “Zoro” Bianchi e per Propaganda Live (La7). E' morto Ettore, il papà del conduttore, "un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live", come ricorda anche la redazione della trasmissione con un post in cui si esprime vicinanza al giornalista che debuttò in tivù con Serena Dandini a "Parla con me". La morte del padre di Diego ha commosso anche la comunità di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), dove Ettore era molto conosciuto per le sue attività in favore della promozione turistica della città.aaaI funerali saranno celebrati a Roma il 27 gennaio, il feretro sarà tumulato nel cimitero di Cupra Marittima.