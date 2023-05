“Dicono di noi”, su RaiPlay il primo talk show televisivo pensato per la generazione Z

Sarà in onda martedì prossimo sulla piattaforma RaiPlay il primo talk show televisivo pensato per la generazione Z, quei giovani e giovanissimi che al momento sono più attratti dai social che dalla televisione tradizionale. Si chiamerà “Dicono di noi” ed è una produzione Rai. Giovane e’ la piattaforma, giovani e per i giovani saranno i temi trattati. Giovanissimi sono anche i due conduttori, Sofia Viscardi web editor seguitissima sui social e diventata in pochi anni un’icona della Generazione Z, e Davide Calgaro, già considerato un attore comico veterano della televisione nonostante abbia 22 anni. La serie è stata presentata oggi al Salone del Libro di Torino.

Il programma

“Abbiamo cercato per la prima volta di lasciare spazio ai giovani, facendo esprimere direttamente loro e non parlando noi di loro - spiega Alessio Rocchi, vice direttore di Raiplay -.

Con la regista Laura Ferraresi ci siamo detti che eravamo noi a doverci avvicinare al loro linguaggio e non viceversa”. Questa idea è subito piaciuta ai giovani autori. “La Rai ci ha dato spazio davvero: abbiamo preso parte alla costruzione del palinsesto, conduciamo il programma e anche gli ospiti hanno in media 22 anni. - commenta la content creator Sofia Viscardi - Un’esperienza unica. Oltre a noi due conduttori, io e Davide Calgaro, ci sono dieci ragazze e ragazzi, uno per ciascuna puntata, che con noi dialogheranno di un argomento specifico. Ogni puntata comincia con la lettura di un articolo che parla di noi e che dà lo spunto per la discussione”. “Abbiamo trattato i temi più svariati - conclude Sofia - dall’amore ai social, passando per i soldi e la distrazione, un fenomeno che caratterizza sempre più la cosiddetta generazione Z”.