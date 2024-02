Elena Sofia Ricci, dal chiarimento sul presunto flirt con il tanghèro Pedro alla manicure con Ghali a Sanremo: l'intervista dalla Fialdini

Dopo la pausa nella settimana del Festival di Sanremo, è tornato oggi su Rai 1 l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda la domenica pomeriggio sul primo canale. Tra gli ospiti di oggi anche Elena Sofia Ricci, che si è raccontata in una lunga intervista.

L'intervista

Nel salotto domenicale di Francesca Fialdini irrompe Elena Sofia Ricci con il suo ineguagliabile talento e affilata ironia, regalando sin da subito un'esilarante chicca sull'ultima ospitata al Festival di Sanremo insieme a Margherita Buy: «Io avevo già calcato il palcoscenico del Festival, mentre lei no, era alle prime armi ed era visibilmente emozionata.

Ad un certo punto è passata davanti al camerino di Ghali e gli ha detto che gli avrebbe fatto una manicure! Mentre mi preparavo, mi sono ritrovata Ghali in camerino che non capiva che stesse succedendo». Appassionata dei social media e dei viaggi, Elena Sofia Ricci condivide una delle sue ultime avventure nella selvaggia Patagonia e in Argentina, riflettendo: «Camminando per la strada più a Sud del mondo, ho pensato ai racconti di mia madre e del mio presunto padre, che mi narravano di questo viaggio». Durante la diretta, l’attrice ha l’opportunità di smentire una notizia diffusa online e sui social su un presunto flirt con un ballerino di tango incontrato per caso a Buenos Aires: «Finalmente posso ufficialmente sfatare questa falsa notizia su una presunta liaison tra me e Pedro. Tutto falso. Purtroppo, queste notizie spesso generano confusione, problemi e dolore».