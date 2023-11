Che tempo che fa, da Fazio arrivano Monica Bellucci e Miriam Leone: tutti gli ospiti di domenica 26 novembre. Le anticipazioni

Nuovo attesissimo appuntamento domani alle 20 sul Nove, e in streaming su discovery+, con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Il format che dalla Rai è traslocato su nove continua a fare record d'ascolti e la puntata da domani non deluderà di certo. Vedimao duqnue le anticipazioni.

Che Tempo che Fa, gli ospiti del 26 novembre

Fabio Fazio accoglierà in studio due delle attrice più amate e premiate del cinema, Monica Bellucci e Miriam Leone, protagoniste di "Diabolik - Chi sei?". Brando De Sica, al debutto alla regia con Mimì - Il principe delle tenebre. E ancora: la voce del soul italiano, Noemi, premiata lo scorso settembre al Women In Cinema Award per il suo impegno contro la violenza sulle donne e il body shaming e protagonista di una speciale performance live; Ferruccio de Bortoli; Concita De Gregorio; Massimo Giannini; Michele Serra; l'inviato della Cnn Ben Wedeman.

Il tavolo

Chiude la serata l'appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: lo chef Bruno Barbieri, in libreria col nuovo ricettario Si fa così; Giacomo Casadei, campione olimpico giovanile in carica del salto ostacoli e considerato la più grande promessa italiana di questa disciplina dell'equitazione; Mago Forest; Giorgio Gherarducci della Gialappàs Band; Simona Ventura. Torna anche al Tavolo Noemi.