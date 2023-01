Amici 22, perché il ballerino Gianmarco Petrelli era assente dalla puntata di oggi (22 gennaio)? Ecco il motivo

Dopo il noce moscata gate è tornata oggi alle 14.00 su Canale 5 una nuova puntata di Amici 22. Prosegue la corsa degli allievi della scuola di Maria De Filippi al Serale. Ma ai telespettatori, oggi non è sfuggito un dettaglio: Gianmarco Petrelli, il ballerino della maestra Alessandra Celentano oggi non era in studio.

Amici, perché Gianmarco è assente?

Come è noto l’allievo della temutissima docente di danza, è uno dei concorrenti più amati e seguiti di questa edizione, e così quando è stata notata la sua assenza i più si sono preoccupati. Numerosi utenti hanno iniziato a viaggiare di fantasia ipotizzando a una punizione. Tuttavia le cose non stanno affatto così. Allora, perché Gianmarco Petrelli era assente ad Amici 22 oggi 22 gennaio?

Inoltre volevamo dirvi anche un’altra cosa.



Al termine della registrazione una ragazza chiede dove fosse Gianmarco e le viene risposto testualmente: “È UN PO’ MALATUCCIO”.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 20, 2023

Come riporta Amici News il ballerino era malato nel giorno della registrazione e per questo motivo non è potuto arrivare in studio. Senza dubbio però la prossima settimana Gianmarco tornerà a esibirsi, e i fan attendono con ansia il suo ritorno. «Al termine della registrazione una ragazza ha chiesto dove fosse Gianmarco e le è stato risposto testualmente: “È un po' malaticcio”», si legge questo nel Tweet della pagina che riporta le anticipazioni del talent.