Caterina Balivo, la figlia di Pupo la gela in diretta a Vieni da me

«Lei ha il pis*** rosa?». La figlia di Pupo gela Caterina Balivo a Vieni da me. Inconveniente hot oggi in diretta durante la trasmissione pomeridiana di Rai1. In occasione del 64esimo compleanno di Pupo, Caterina Balivo ha intervistato la figlia Clara, 28 anni, nata dal matrimonio con Anna. La ragazza, che è stata anche una delle coriste del papà, ha parlato della particolare situazione sentimentale di Pupo che da trent'anni condivide la vita con due donne: la moglie Anna e la compagna Patricia. Ecco le parole di Clara: «Io vivo questa situazione molto tranquillamente anche se può sembrare una cosa non normale, ma io la vivo con tranquillità perché mio padre non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonstante il suo avoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente».

Ma poi, la figlia di Pupo si lascia andare a una confidenza hot che avrebbe messo in imbarazzo Caterina Balivo. Clara racconta una delle domande che le è stata fatta sul padre che condivide la vita con due donne e tre figlie femmine: «Ma per caso ha il pis*** rosa?». La conduttrice resta spiazzata, gelo in studio. Poi Caterina con un sorriso prende le distanze dalla battuta: «Magari non è carino dirlo in questa fascia oraria...». Si cambia argomento, ma l'inconveniente hot è servito.

