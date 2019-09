Vieni da me, offese alla Parietti: «Più che un'alba sei un tramonto». Lei si infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?»

Battuta offensiva ad Alba Parietti . Lei s'infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?». Bagarre in diretta. Momenti di tensione oggi, durante la seconda puntata del programma condotto da Caterina Balivo . Dopo l'intervista ad Alba Parietti, la conduttrice chiede all'opinionista e critico d'arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla loro ospite. Ma qualcosa non va per il verso giusto.

Radini Tedeschi si rivolge ad Alba Parietti, ma lei non sente la domanda e ironica afferma: «». Radini Tedeschi replica: «». Gelo in studio e la Parietti risponde piccata: «». Ma le cose peggiorano con la domanda di Radini Tedeschi: «». Caterina Balivo prova a smorzare i toni: «».

Ma a quel punto, Alba Parietti è andata su tutte le furie e rivolgendosi a Radini Tedeschi afferma: «Ma la Rai ti paga per questa roba? Mi dispiace davvero...». Gelo in studio. Caterina Balivo cambia argomento per superare il momento di tensione. La puntata continua.

