Caterina Balivo, lacrime in studio di Miss Italia per la madre morta da poco

Carolina Stramare si racconta da Caterina Balivo. La nuova Miss Italia, ospite della prima puntata di "Vieni da me", ha parlato del lutto che l'ha colpita lo scorso anno: «Mia mamma non c'è più dall'estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei». Con la voce rotta dal pianto, Miss Italia ha raccontato: «Quando mamma è morta mi sono estraniata, mio papà, poverino, è stato un po' il mio capro espiatorio. Ero arrabbiata. Non con i miei nonni: io ho sofferto, ma loro hanno sofferto più di me».

Carolina Stramare, ecco chi è Miss Italia 2019. Un male le ha strappato la mamma: «La sento ancora vicina»



È la prima volta che Carolina Stramare parla di sua madre: «Avevo paura a toccare questo argomento - ha spiegato a Caterina Balivo - Non volevo che passasse come vittimismo. Credo sia impossibile fingere un dolore così, ma ho scelto di tutelare me stessa e ho deciso che non dovevo essere io a fare uscire questa cosa. Penso però che si sia capito quando ho elogiato i miei nonni». La nuova Miss Italia è poi scoppiata in lacrime quando in studio sono entrati i nonni, con cui la ventenne ha vissuto nell'ultimo anno.