Carolina Stramare e Barbara Prezia a Pechino Express,: «Paure? Stanchezza e adattamento»

Martedì 14 Marzo 2023, 14:38

Dal 9 marzo, ogni giovedì, l’appuntamento in prima serata su Sky Uno (in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go) è con ‘Pechino Express’. In rotta lungo la via delle Indie, l’adventure game attraverserà India, Borneo malese e Cambogia mettendo a dura, anzi durissima, prova le coppie in gara. Fra loro ci sono Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, che ci hanno raccontato le paure della vigilia. “Beh, io temevo tantissimo il cibo che mi aspettava – spiega la 31enne modella e artista di origini albanesi – e le poche ore di sonno, la stanchezza. Senza queste due cose io non posso affrontare niente!”. Aggiunge Miss Italia 2019: “Avevo paura dell’adattamento perché ci siamo ritrovate in condizioni estreme e prima di partire non avrei mai pensato di riuscire a convivere con quello con cui ho convissuto nel percorso di ‘Pechino Express’”. Immagini concesse da Sky

