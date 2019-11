Miss Italia Carolina Stramare e il presunto flirt con Eros Ramazzotti: la sua risposta sui social non lascia dubbi

Un nuovo amore per Eros Ramazzotti. Il cantante infatti, single dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, da cui sono nati i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, starebbe frequentando Carolina Stramare, vincitrice di Miss Italia 2019. Una voce che circola da qualche giorno, ma lei nega tutto decisamente su Instagram.



Marica Pellegrinelli, ex di Ramazzotti, sbotta su Instagram: «Non tirate in ballo il mio privato e i miei figli»

I due, secondo le indiscrezioni di “Spy”, si frequenterebbero proprio dal momento della separazione fra Eros e Marica, oggi fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza. Carolina invece esce dalla storia con Alessio Falsone, durata otto mesi: “Con il mio ex abbiamo gestito la fine del nostro rapporto insieme, ci siamo lasciati in maniera molto pacifica – aveva spiegato la Miss a “Leggo” - Sono fiera di come siano andate le cose sino all’ultimo; ci siamo sempre rispettati e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo però giovani le relazioni a questa età iniziano e possono finire.



E sul tema Ramazzotti, che le aveva inviato un messaggio su Instagram per complimentarsi nel momento della vittoria, aveva negato la possibilità di uscire con lui per una cena fuori: “Direi di no, ma resto una sua grandissima fan”.

Sul social infatti Carolina ha preso posizione riguardo alla notizia della love story con Eros: “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere – ha spiegato attraverso le Stories di Instagram - Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca. In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da: nessuno smentisce, chi lo sa?. Ve lo dico io: Eros è un artista che stimo e seguo da quando sono piccola. Mi ha scritto il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi e io l’ho ringraziato, questo è. È proprio una stupidaggine”.

Ultimo aggiornamento: 12 Novembre, 14:12

