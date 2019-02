Torna “Made in Sud” su Rai2, con una squadra tutta nuova

Torna "Made in Sud" con l'inedita coppia composta dal ballerino Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore, e dalla "veterana" Fatima Trotta. Parte lunedì 4 marzo (21.20 su Rai2 in diretta da Napoli) la nona stagione dello show comico targato Tunnel Produzioni che nell'era Freccero, dopo lo stop di due anni, si annuncia completamente rinnovata.

"All star'” la squadra (con Arteteca, Paolo Caiazzo, Ditelo Voi, Gino Fastidio, Simone Schettino, Antonio D'Ausilio, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Max Cavallari, e ancora Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Laurato e Rosaria Miele, Francesco Albanese) che presenterà tutti personaggi inediti più qualche cult, sullo sfondo di una scenografia, definita 'barocco-pop'. Tra le novità le partecipazioni straordinarie di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo.



«Sarà una bella sfida. Ringrazio il centro Rai di Napoli a cui devo molto della mia carriera - dichiara Freccero - qui abbiamo realizzato programmi come Convention, Pippo Kennedy Show, Furore. Sapete che sono pazzo - scherza il direttore di Rai 2 - ho deciso infatti di fare ' Made in Sud' 'contro una delle serie più importanti di Rai1, “Il nome della rosa”, ma si tratta di una offerta complementare e vi spiego il perché. Come è noto ne “Il nome della rosa” un gruppo di frati cerca il secondo libro della Poetica di Aristotele sulla risata e la comicità. E noi vi faremo ritrovare su Rai2 proprio la comicità. Da questo show potrebbe nascere una situation comedy». Anche Nando Mormone, patron di Tunnel, avrà una nuova veste “attiva” nello show. «De Martino è uno dei personaggi più popolari per i social - spiega Mormone - insieme alla Trotta sono anche una bella immagine dei talenti campani». Non sembra aver timore di tre ore di diretta il neo conduttore: «Fatima sarà il mio salvagente, lei conosce benissimo il programma, è come fare un esame di italiano con l'enciclopedia sotto il braccio. Qui c'è una bellissima atmosfera, i comici tifano l'uno per l'altro, una cosa mai vista. Cosa mi ha consigliato Maria de Filippi quando gli ho parlato di questa possibilità? Con Freccero, mi ha detto, vai pure ad occhi chiusi».

Fatima Trotta lo carica, anche se il suo partner appare già scioltissimo:« Tre ore di diretta non sono facili da gestire ma vedrete che Stefano spaccherà, ne sono certa. Lui non è solo un ballerino bravissimo. Il mio compito sarà quello di fare gruppo, insieme ai “vecchi” ci sono con noi anche comici giovanissimi. Non credo ci sia il rischio di ripetere cose già viste, anche il nostro approccio di conduttori sarà diverso. E poi il pubblico ha ancora fame di Made in Sud». Sette le puntate (con tanti comici anche non meridionali), nuovo anche il corpo di ballo di otto elementi diretto dal coreografo Fabrizio Mainini. ' Made in Sud' , regia di Sergio Colabona, è un programma di Nando Mormone e Paolo Mariconda, scritto con Francesco Albanese, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini e Ciro Cerruti. I biglietti per assistere allo show, ricorda il direttore della sede Rai di Napoli Francesco Pinto, sono in vendita e il ricavato devoluto a progetti benefici a favore di bambini napoletani: “Potrebbero farlo tutti i grandi show”.

Ultimo aggiornamento: 18:47

