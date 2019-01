Beppe Grillo sbarca su Rai2 nel nuovo format di Carlo Freccero

C'è anche Beppe Grillo nel nuovo format targato Carlo Freccero per Rai2 che racconta i grandi personaggi della tivù italiana, riproponendo i loro pezzi televisivi più belli alternati a interviste. "C'è Grillo" andrà in onda il 28 gennaio, in prima serata. Ma poi sarà la volta anche di Benigni, Funari, Tortora. L'obiettivo del format ideato dal neodirettore di Rai2 «è quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio e febbraio, con una programmazione di qualità», sottolinea la Rete.

Ultimo aggiornamento: 15:21

