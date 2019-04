Televisione e società, l'analisi è tra le righe

Location di eccezione per la presentazione del libro del direttore di raidue Carlo Freccero, Fata e strega - Conversazioni su televisione e società edito dal Gruppo Abele. Ad ospitare l'evento infatti è stato l'albergo di via Giuseppe Pisanelli nel quartiere Flaminio. Una struttura, fortemente voluta da Antonio Pelosi, già in funzione, ma non ancora inaugurata ufficialmente e dove lavorano e vengono formati all'attività alberghiera alcuni ragazzi speciali.

A moderare l'evento ci ha pensato con passione e cordialità Paola Severini Melograni che ha introdotto gli altri ospiti seduti al tavolo dei relatori: la giornalista frencese Marcelle Padovani - alla quale è andata la solidarietà dei presenti per i fatti tragici di Notre Dame e Filippo Lausito, l'autore torinese che ha confezionato l'intervista all'autore protagonista del libro. Nelle prime file ad ascoltare attentamente il dibattito sulla comunicazione e sul passato e futuro della televisione hanno preso posto Mina Welby, l'attore Kaspar Capparoni con la appariscente compagna Veronica Maccarronne, il volto strorico dello spettacolo Sabina Ciuffini e il protagonista di tante fiction televisive Alex Partexano. Grandi applausi ha riscosso, infine, l'esibizione dei Ladri di Carozzelle che hanno cantato Stravedo per la vita.

