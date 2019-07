Cameron Boyce, star della Disney, morto nel sonno: aveva solo 20 anni

Cameron Boyce, star di Disney Channel, è morto nel sonno a soli 20 anni. L'attore, che deve il suo successo alla serie Jessie e The Descendants, avrebbe avuto un attacco dovuto a una patologia di cui era affetto, secondo i media americani una crisi epiletticha. Ipotesi che però non è stata confermata. «Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron - ha dichiarato un portavoce dei Boyce - Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato».

Ultimo aggiornamento: 10:11

