Bobby Solo e la giovanissima moglie Tracy a Verissimo: «A mia madre non piaceva, disse che era una putt**a»

Bobby Solo, festeggia i suoi 78 anni a Verissimo. Il cantante e artista classe '45 è arrivato nello studio di Silvia Toffanin per ripercorrere la sua vita, professionale e privata. Nello studio con lui anche la giovanissima moglie Tracy Quade e il figlio Ryan. Ha raccontato della sua vita e delle sue relazioni sentimentali. «Da ragazzino mi innamoravo delle donne mature», racconta, «forse perché ero molto legato a mia mamma e mi davano un senso di protezione, ma invece con Tracy mi sono innamorato subito ed ho sentito un senso di romanticismo. Lei era assistente di volo, andava dal New Jersey a Roma tutte le settimane e un giorno le dissi che se non avessi avuto 28 anni più di lei l’avrei sposata, lei mi disse “perché non me lo chiedi?” e ci siamo sposati. È molto dolce e molto perfetta».

Bobby Solo, la dichiarazione sulla moglie a Verissimo

Un amore che lo ha travolto e di cui lui era certo fin da subito. Non era però della stessa idea la mamma di Bobby. «Quando glielo dissi, lei mi disse “ma sei matto? questa è una putt**a”», ma lui non la ascoltò e fece bene, perché Bobby e Tracy dopo 28 anni sono ancora assieme. E anche la mamma del cantautore si è dovuta ricredere. «Le cose romantiche sono le piccole cose», racconta Tracy Quade parlando di Bobby Solo, «non fa delle azioni grandiose, ma le piccole cose sì». Come ad esempio comprarle delle vitamine quando la vede stanca.

La loro storia

Bobby scoprì che la moglie era incinta prima che lei facesse il test di gravidanza. «La vedevo più rotondetta, ma mangiava poco, le dissi che secondo me era incinta, ma lei disse che era impossibile». E invece, non uno ma, ben 5 test confermarono la gravidanza. E dal loro grande amore è nato nel 2013 Ryan.

La storia d’amore tra Bobby Solo, all'anagrafe Roberto Satti, e Tracy Quade ha ha fatto molto discutere visto la differenza d'età tra i due, lei ha 26 anni in meno infatti. Ma le chiacchiere dopo 28 anni ormai si sono silenziate.