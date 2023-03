Domenica In, Mara Venier oggi festeggia la Festa del Papà: gli ospiti raccontati dai figli. Da Sgarbi a Renga: ecco i protagonisti

Oggi torna l'appuntamento settimanale con Domenica In. La puntata del 19 marzo 2023 è totalmente dedicata alla festa del papà. Padri e figli ospiti di Mara Venier. Vediamo le anticipazioni. Il primo a sedersi nel salotto di zia Mara sarà Pupo che arriverà con la figlia Clara. I due racconteranno il loro rapporto in una chiacchierata divertente ed emozionante che sarà arricchita dalla presenza in collegamento anche di Ilaria e Valentina altre due figlie di Pupo.

Poi arriverà anche Vittorio Sgarbi che per la prima volta dovrà ascoltare senza parlare (troppo). A raccontare di lui ci saranno le figlie Evelina e Alba. Immancabile Albano con Yari e Jasmine, che insieme al maestro Alterisio Paoletti dedicherà Ciao Papà, il brano che ha scritto per suo papà Carmelo, a tutti i papà per poi lanciarsi in un medley dei suoi successi.

Oggi, 19 marzo a Domenica In ci sarà anche Cristina Ciacci, figlia di Little Tony per un ricordo del padre. Insieme ai suoi cinque figli Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia canterà con la Little Tony Family, alcuni dei maggiori successi del padre da La spada nel cuore fino al mitico Cuore matto. E ancora Nek e Renga, il nuovo duo che sarà protagonista di un lungo tour che partirà il 5 settembre dall'Arena di Verona. La coppia, si esibirà in studio con i loro rispettivi successi per poi cantare il loro brano L'infinito più o meno.