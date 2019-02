Ascolti Tv, nella settimana di Sanremo Barbara D'Urso batte la Vita in Diretta

Nella settimana in cui il Festival di Sanremo sembra diventare l'unico mantra degli italiani, Barbara d’Urso continua a fare “boom”. I dati Auditel di ieri le danno ragione: la prima parte di Pomeriggio Cinque ha avuto 2.274.000 spettatori (uno share del 18.33%), mentre la seconda ha raggiunto quota 2.573.000 spettatori (18.23% di share).



Se a Mediaset festeggiano, da casa Rai ci si sarebbe aspettato qualcosa in più: la trasmissione live da Sanremo della Vita in Diretta non è riuscita a scalfire il primato della D'Urso: ha fatto 1.421.000 spettatori nella sua prima parte (11,8% di share) e 1.723.000 nella seconda (12.87%).





Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA