Barbara D'Urso, sfuriata in diretta a Pomeriggio 5 contro gli omofobi: «Siete dei deficienti»

Barbara D'Urso s'infuria in diretta a Pomeriggio 5: «Siete dei deficienti». Oggi, la conduttrice ha intervistato l'influencer Iconize, picchiato da un gruppo di ragazzi mentre era fuori con il cane. «Mi hanno chiamato fr*** e poi mi hanno colpito in faccia».

Barbara D'Urso va su tutte le furie: «Quindi ti hanno picchiato perché sei gay? Io da anni mi batto contro l'omofobia. Loro si credono dei grandi uomini e invece siete dei deficienti».

Iconize ringrazia Barbara D'Urso per essere vicino da sempre al mondo Lgbt, lei conclude: «A me viene naturale, non capisco quelli per cui non è così».

