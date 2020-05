Catena Fiorello s'infuria in diretta a Pomeriggio 5 : «Mi ha starnutito accanto senza mascherina». Oggi, la sorella di Fiorello è stata ospite in collegamento a Pomeriggio 5 e ha lanciato un appello per quanto riguarda l'uso delle mascherine.

«Alcuni specialisti - spiega Catena Fiorello - ci dicono che le mascherine sono essenziali e altri che non servono. Adesso dicono che le dobbiamo indossare nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti se passiamo vicino ad altre persone. Io dico, indossiamole sempre. Soprattutto in città, sui marciapiedi spesso non riusciamo a stare a un metro di distanza».

Catena Fiorello conclude raccontando un episodio che le è capitato a Roma: «L'altro giorno, ero in una piazza vicino casa mia con il cane e un ragazzo ha fatto sei starnuti uno di seguito all'altro affianco a me. Io mi sono spostata, probabilmente sarà stata allergia. Ma non aveva la mascherina e può essere pericoloso. Insossiamola sempre».

