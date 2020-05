Vieni da Me, Elena Sofia Ricci in lacrime per la mamma e Caterina Balivo si commuove

ROMA - Elena Sofia Ricci in lacrime a Vieni da me, Caterina Balivo commossa. Oggi, l'attrice fiorentina è stata ospite in collegamento nello spazio dedicato alla "cassettiera". Elena Sofia Ricci si è raccontata a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. Parlando anche di un momento molto duro della sua vita.

Elena Sofia Ricci si commuove fino alle lacrime vedendo la foto della mamma scomparsa e inizia a parlare della sua infanzia: «I miei genitori si sono separati quando ero piccolissima, mia madre non riusciva a perdonare mio padre e per un lungo periodo non l'ho frequentato. L'ho rincontrato a 31 anni. Facendo psicoterapia mi sono resa conto che mi mancava la figura paterna». E conclude: «È stato bello sentirmi sua figlia. Come mia madre, è morto troppo presto. Ma per fortuna sono riuscita a dirgli tutto».

