Barbara Alberti, l'attacco choc al Gf Vip: «È una figlia di p****». Fan furiosi su Twitter: «Squalificatela»

Barbara Alberti, l'attacco choc al Gf Vip 4: «È una figlia di p***». Fan furiosi su Twitter: «Squalificatela». La scrittrice è finita di nuovo nell'occhio del ciclone per alcune presunte frasi che avrebbe pronunciato nella casa più spiata d'Italia. Ma andiamo con ordine. Dopo la puntata di ieri sera, Licia Nunez si è sfogata con Barbara Alberti e Rita Rusic per quanto riguarda la storia di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La scrittrice avrebbe preso le parti di Licia e, a quanto riportano i fan su Twitter, avrebbe utilizzato delle frasi piuttosto pesanti nei confronti di Eva Grimaldi e Imma Battaglia: «Imma è stata cattiva, volgare, non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di p***. Ma poi dai, diciamo la verità, Eva ma chi se la ***? È megalomane, nemmeno fossero Brad Pitt e Angelina Jolie».

Le reazioni su Twitter non si sono fatte attendere: «Perché Mediaset non fa niente? Avrebbero dovuto allontanarla all'istante». E ancora: «Sentendo le sue esternazioni, mi è decaduta, anzi sprofondata». «Nella vita puoi essere colto. Ma se ti manca il rispetto, sei un asino». Provvedimenti in arrivo? Staremo a vedere.

