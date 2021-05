L'Atelier delle meraviglie, il programma tv torna con «una notizia sconvolgente» su Real Time

Giovedì 27 maggio, in prima serata su Real Time, torna un nuovo attesissimo episodio de “L’Atelier delle meraviglie”, il programma tv sul wedding targato Pesci Combattenti. La sartoria boutique di Maria Celli torna protagonista per raccontare tra ironia e leggerezza tutte le imperfezioni e la bellezza che si celano dietro la scelta di un abito da sposa. Nel nono episodio, in onda questa settimana, Maria e Giampaolo dovranno seguire Marco e Desiree, due futuri sposi dal passato “ingombrante”. Alessia, invece, aiuterà il figlio Simone e la sua fidanzata Siria a far digerire a Maria una notizia che la sconvolgerà.

Colpi di scena all’orizzonte per la Regina indiscussa dell’Atelier, che da oltre sessant’anni realizza i sogni di tutte le spose d’Italia. “L’Atelier delle meraviglie” è ambientato nella splendida azienda della famiglia Celli, alle porte di Roma. Un luogo di lavoro duro, di cura artigianale dei dettagli, di futuri sposi che guardano con trepidazione alle loro nozze. In un mondo variopinto, divertente e ricco di creatività tengono banco le dinamiche famigliari dei protagonisti: la carismatica Maria Celli insieme ai figli Giampaolo e Alessia e al nipote Simone, sempre pronti a raccogliere le richieste più stravaganti, delle coppie di futuri sposi, come una sfida. La mission di Maria è chiara: soddisfare al meglio tutte le necessità dei suoi clienti e rinnovare ogni volta l’emozione di un matrimonio perfetto dalla A alla Z. Maria Celli è erede di una famiglia di gioiellieri e ha il business nel sangue, ma anche tanto estro e ispirazione. Giampaolo, anima rock della famiglia, è il responsabile del settore abiti da uomo, mentre la super creativa sorella Alessia è stilista di abiti da sposa. Simone è il receptionist più surreale che si possa immaginare. Spesso alleati tra loro per aggirare il controllo di Maria e, perché no, tirarle qualche scherzo, gli eredi della maison non hanno paura di osare e rinnovano la tradizione sartoriale con audacia e sperimentazione.

L’Atelier delle Meraviglie è una vera fabbrica di sogni, tra promessi sposi contemporanei, future suocere invadenti, rivalità e piccoli grattacapi all’ordine del giorno: riusciranno anche i gusti più esigenti e stravaganti a trovare l’intesa, grazie all’occhio e alle capacità diplomatiche di Maria e della sua famiglia? Per scoprirlo non resta che guardare i nuovi episodi su Real Time canale 31 del digitale terrestre giovedì 27 maggio.

