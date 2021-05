L'Atelier delle Meraviglie, la sartoria per matrimoni più famosa d'Italia torna in Tv

Le porte dell'Atelier delle Meraviglie di Maria Celli e dei suoi figli tornano ad aprirsi. Il programma tv sulla sartoria di abiti da cerimonia più famosa d'Italia, che da oltre 60 anni si distingue per il suo mondo variopinto, divertente e ricco di creatività, sarà di nuovo disponibile dal 13 maggio in esclusiva per gli abbonati al servizio Dplay Plus e in premiére su Real Time canale 31 del digitale terrestre da giovedì 20 maggio. La regina indiscussa, Maria Celli , insieme ai figli Giampaolo e Alessia e al nipote Simone, sono pronti ad accogliere le tante coppie di futuri sposi, che proprio nel loro atelier di Pavona -vicino Roma- verranno a scegliere gli abiti per il loro giorno più bello.

La mission di Maria e del suo programma televisivo è chiara: soddisfare al meglio tutte le necessità dei suoi clienti e rinnovare ogni volta l’emozione di un matrimonio perfetto dalla A alla Z. Maria Celli è erede di una famiglia di gioiellieri e ha il business nel sangue, ma anche tanto estro e ispirazione. Giampaolo, anima rock della famiglia, è il responsabile del settore abiti da uomo, mentre la super creativa sorella Alessia è stilista di abiti da sposa. Simone è il receptionist più surreale che si possa immaginare. Spesso alleati tra loro per aggirare il controllo di Maria e, perché no, tirarle qualche scherzo, gli eredi della maison non hanno paura di osare e rinnovano la tradizione sartoriale con audacia e sperimentazione. La sartoria della famiglia Celli è un trionfo di pizzi, ricami e tanti glitter, un business dove tutti sono freneticamente coinvolti e dove non mancano esilaranti siparietti tra i protagonisti.



Seguiremo le avventure di questa fabbrica di sogni, tra promessi sposi contemporanei, future suocere invadenti, rivalità e piccoli grattacapi all’ordine del giorno: riusciranno anche i gusti più esigenti e stravaganti a trovare l’intesa, grazie all’occhio e alle capacità diplomatiche di Maria e della sua famiglia? Per scoprirlo non resta che guardare i nuovi episodi. L'Atelier delle Meraviglie è prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa per Discovery Italia.

