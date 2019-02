Il trash virale dalla Tv agli smartphone, ecco la nuova app

Ultimo aggiornamento: 13:26

con il suo milione e cento followers su instagram ed un altro milione ampliamente superato tra Twitter e Facebook,è il portale che racconta il meglio (o il peggio) del Paese mostrato in TV. Nato a Padova nell'era dei social, è il punto di riferimento per tutto il mondo dello spettacolo. Uno status raggiunto con pazienza ed un lavoro minuzioso da parte degli addetti ai lavori, che in queste ore valicano l'ennesimo traguardo: la nascita di unadedicata, pronta ad allargare gli orizzonti dell'etere per ilpiù grande sito-influencer dedicato allo spettacolo, con attenzione maggiore al trash ed ai suoi protagonisti.Lanciata in rete il 30 gennaio, si è appropriata immediatamente del nome "app dei record", con i suoi 50.000 download in meno di 24h e centinaia di positive valutazioni in cui sono le cinque stelline a primeggiare, portando l'applicazione immediatamente in vetta alle classifiche digitali. Un modo più comodo per rimanere aggiornati sui programmi TV più seguiti e discussi, dentro e fuori dalla scatola televisiva, con contenuti e approfondimenti, news ed il tanto temuto e cliccatissimo gossip a cui si alternano le ormai celeberrime GIF di Trash Italiano, che da anni rimbalzano sulle bacheche dei più seguiti vips e influencers del pianeta. Gratuita e disponibile per sistemi operativi iOS e Android, il nuovo Trash Italiano take away ed alla portata di tutti, si avvale della creatività di bitHOUSEweb, un team di giovani padovani (in foto, Giusva Iannitelli e Andrea Bobo Baron, il terzo, Federico Illesi non in foto), abili nell'articolato mondo del web in cui si districano con dinamicità.