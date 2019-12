Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka. Ecco i motivi della decisione di Mediaset

Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka. Ecco i motivi sulla decisione di Mediaset. Addio a Tiki Taka, dunque, per l'ex calciatore che non fa più parte dell'affiatato gruppo guidato da Pierluigi Pardo. Senza troppe spiegazioni, il presentatore ha annunciato ieri che Cassano non ci sarà più, ma cosa è successo davvero?

Cassano, star al corso di direttore sportivo a Coverciano

Roma, Cassano: «Pallotta e Baldini sono il problema più grande»

Il quotidiano La Repubblica parla di una baruffa a Mediaset e che quella di Antonio Cassano è una «assenza definitiva, voluta dai vertici e non certo da Pardo». In tantissimi si sono chiesti il motivo di questa esclusione. Per il settimanale "Chi" Cassano è stato fatto fuori a seguito di un litigio con Giorgia Venturini, altra ospite fissa del programma.

Per Dagospia, invece, ci sarebbero dei motivi molti più seri, si parla addirittura di una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi che «non ne ha gradito modi, posture, gesti e contenuti».

Nessun commento da parte del diretto interessato per ora, intanto a gennaio “Tiki Taka” cambierà collocazione nel palinsesto: Non più di domenica su Rete 4, ma andrà lunedì su Italia 1.

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA