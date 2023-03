Cassano su Roma-Juventus: «Mourinho e Allegri sanno poco di calcio, qualcuno li considera geni»

Lunedì 6 Marzo 2023, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 17:18

«Ho visto Roma-Juve ma avrei preferito guardare un'altra trasmissione, perché è una roba inconcepibile che con la sfilza di giocatori da una parte e dell’altra, poi c’è qualcuno che dice che i due allenatori sono due geni» Fanno discutere le parole di Antonio Cassano, nel video condiviso sul suo profilo Instagram. «Per me non sanno, sanno poco di calcio, sia l’uno che l’altro. Perché se tu vuoi vedere una bella partita non devi vedere né Mourinho né Allegri. Parto da questo presupposto».