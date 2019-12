Wanda Nara: «Mauro Icardi? Ho 7 anni più di lui e soffro molto. Ecco perché ho scelto il Gf»

Wanda Nara, prossima opinionista al Grande Fratello Vip 2020 , che vede al debutto alla conduzione Alfonso Signorini dopo la gestione Ilary Blasi, svela alcuni particolari inediti di sé: «La verità è che soffro la differenza d'età con Mauro Icardi, ho sette anni più di lui». Wanda Nara confessa anche che, oltre a sentire al differenza d’età col marito, appare sexy sui social per nascondersi dietro una maschera: “Ci tengo a essere sexy, anche sui social - ha spiegato a “La Repubblica” - mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti».

Wanda Nara nella vita reale sottolinea di essere molto differente: «A volte dico che se mettessero una telecamera a casa nostra conoscerebbero persone diverse. Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altre madri che con i personaggi televisivi». Ora il marito vive in Francia, a Parigi («facciamo weekend lunghi. Prima Mauro mi aiutava tantissimo, è un papà speciale. Quando non stava in Nazionale era molto presente, preparava la merenda per i figli e la sera a volte cucinava»), e infatti a causa degli impegni ha scelto al Grande Fratello Vip il ruolo di opinionista invece che quello di concorrente: «Sarebbe stato impossibile con cinque bambini piccoli. L'idea dell'opinionista è nata con Alfonso Signorini, so che imparerò tanto da lui. Ho conosciuto Pupo, è carinissimo. Dietro il personaggio c' è una persona schietta, come me». Il reality le darà comunque modi di farsi conoscere veramente: «A Tiki Taka, un mondo di uomini, devi farti vedere più forte, se no ti calpestano. Al Grande fratello potrò farmi conoscere per come sono».

Ultimo aggiornamento: 20:26

