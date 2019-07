Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai, lo sfogo: «Meglio non essere nella mia mente in questo momento»

Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Al momento sembrerebbe di sì. Alla presentazione dei programmi che andranno in onda nella prossima stagione, non è stata citata nessuna trasmissione destinata alla storica conduttrice di Rai1. Antonellina aveva lasciato la Prova del Cuoco per Portobello. Trasmissione che non è stata riconfermata. Ma la vera sorpresa è la cancellazione di Sanremo Young, condotto sempre dalla Clerici, che nelle scorse due edizioni aveva ottenuto un grande successo di pubblico.

Mara Venier regina in Rai: due programmi (uno in prima serata) per fare il pieno di ascolti

Durante la conferenza stampa, la dirigenza Rai ha precisato che per Antonella Clerici sarebbero in cantiere alcuni progetti da sviluppare nel corso della stagione. Ma nulla, dunque, nel breve termine.

Su Twitter tanti gli utenti delusi da questa decisione Rai. Una fan commenta: «Vorrei essere nella testa di Antonellina in questo momento». E lei replica così: «Meglio di no». A buon intenditor...



Ultimo aggiornamento: 10 Luglio, 00:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA