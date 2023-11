Antonella Clerici pronta a sfidare Gerry Scotti: «Cambiamo giorno di programmazione. Facile vincere contro il nulla»

Antonella Clerici è pronta a cambiare anche giorno di programmazione. Abbandonare il venerdì e trasferirsi al mercoledì per sfidare Io Canto Generation e Gerry Scotti. «Io non mi tiro mai indietro. Perché vincere contro il nulla è facile...».

Lo chiede apertamente al suo direttore di rete: «Direttore, possiamo andare di mercoledì? Nessun problema a scontrarmi con Gerry Scotti. Se dobbiamo cambiare giorno, cambiamo giorno». Risposta imbarazzata e naturalmente negativa da parte dei vertici Rai. The Voice Kids comincia domani sera e andrà in onda in prima serata su Rai 1 per cinque puntare.

«Ogni volta che inizio coi bambini poi qualcuno mi viene dietro e mi tallona da vicino.

Mi attenziona molto e mi piace anche che la concorrenza mi controprogrammi fortissimo con uno dei prodotti più forti che ha, il mio amico Paolo Bonolis».

Poi aggiunge: «Certo un po' mi fa incavolare ma vuole dire che ci temono e siamo bravi». Antonella Clerici è sul piede di guerra: «Io non mi tiro mai indietro in nessuna sfida anche se a volte forse dovrei farlo». Ma la signora del Mezzoggiorno di Rai 1 è convinta del suo The Voice Kids: «Io credo tantissimo in questo format, sulla qualità dei nostri coach. Noi siamo una cosa diversa rispetto agli altri...»