Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla a Domenica In: «Ho rifiutato una proposta poco seria da suo figlio e suo nipote»

È stato intervistato oggi a Domenica In Andrea Piazzolla, l'ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida, accusato di circonvenzione di incapace per aver sottratto beni dal patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il 2018.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Andrea Piazzolla ha parlato dell'amicizia con Gina Lollobrigida e della sua condanna. A Mara Venier dichiara: «Tra l'altro una cosa poco seria a mio avviso è stata la proposta avanzata dal figlio e dal nipote, che mi hanno detto "se mi dai la tua parte di eredità, ti ritiriamo le cause e le azioni civili", ed io ho risposto a loro "se voi siete disposti a cedermi tutti i vestiti fatti da Gina, tutti gli effetti personali, i diritti e non li date a me, li date al trust ed io mi impegno a non avere un ruolo all'interno del trust, questo significa davvero rispettare quella donna e volere veramente che il suo nome vada avanti com'è suo desiderio".

Nel corso dell'intervista, Piazzolla ha anche aggiunto alcuni aspetti della sua vita attuale: «Nel processo è stata fatta una rogatoria internazionale per vedere se ho conti all'estero ed è risultato che non ho conti all'estero». Alla domanda di Mara Venier sul come si stia mantenendo da un punto di vista economico, ha risposto: «Quando si è imputati di un procedimento penale ci sono tantissime difficoltà. Chiunque a cui provi a rivolgerti ti dice "torna quando tutto è finito", quindi in questo momento non sto lavorando. Non ho un conto corrente, qui in Italia non posso averlo».