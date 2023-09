Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, dal primo incontro alla proposta di matrimonio: per la prima volta insieme in tv a Verissimo

Nuovo appuntamento con «Verissimo», il programma di Silvia Toffanin in onda oggi pomeriggio su Canale 5 alle 16.30. Tra gli ospiti della puntata, l’onorevole Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti, per la prima volta insieme in tv per parlare della loro storia d’amore. Ma se di Maria Elena Boschi sappiamo praticamente tutto, vediamo insieme chi è il suo compagno.