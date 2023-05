Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di Amici 22: nuovi indizi per la prossima edizione del talent

Sabato 20 maggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Per l’occasione, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto degli ospiti davvero speciali, si tratta del cast di Amici 22. Nell’articolo scopriamo chi ci sarà in studio.



Verissimo: ospiti e anticipazioni

Domenica 14 maggio 2023, si è chiusa la stagione di Verissimo. Da questa settimana il talk show di Canale 5 proseguirà, il sabato e la domenica con “Verissimo: Le storie”.

Si tratta delle interviste più emozionanti realizzate quest’anno da Silvia Toffanin a cui si aggiungeranno esclusive e contributi assolutamente inediti.

Infatti, l’appuntamento con Verissimo fissato per questo sabato, 20 maggio, a partire dalle 16:30, sarà uno speciale dedicato alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, conclusa domenica 14 maggio con la vittoria di Mattia Zenzola.

In studio con Silvia Toffanin ci saranno il vincitore Mattia Zenzola, Angelina Mango, vincitrice della categoria Canto, i due finalisti Wax e Isobel. Gli ormai ex allievi della scuola di Amici saranno accompagnati dai loro professori Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa e Raimondo Todaro.Gli ospiti però non sono finiti: oltre ai ragazzi e agli insegnanti, Silvia Toffanin ospiterà anche Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, giudici durante il serale.

“Ti posso chiamare Matteo o preferisci Wax?”

“Questa volta è ok puoi chiamarmi Matteo Silvia”



Stavo morendo qui perché lui ci ha dovuto pensare, tutti ridevano e poi la faccia di Angelina ahahah#amici22 #verissimo pic.twitter.com/Ue1luBWraX — Vιяgι♡ ☀️🗝 🐧opɹıǝʍ (@dreamhope13) May 14, 2023

Amici 23: anticipazioni e novità sulla nuova edizione

Domenica 14 maggio si è chiusa questa edizione di Amici e nelle prossime settimane partiranno i lavori per l’edizione numero 23 del talent-show. Domenica 17 settembre 2023 (data ancora non ufficiale) la scuola più famosa d’Italia accoglierà i cantanti e i ballerini che formeranno la classe 2023/2024. Il gruppo sarà composto da coloro i quali avranno superato i casting estivi.

Secondo alcune indiscrezioni, due dei sei professori che hanno animato quest’annata lasceranno la cattedra. A non figurare più nella commissione interna del talent-show, ad esempio, dovrebbe essere Arisa: la cantante vorrebbe concentrarsi esclusivamente sulla musica, e il suo obiettivo principale sarebbe tornare in gara al Festival di Sanremo a febbraio. Anche il futuro di Raimondo Todaro dovrebbe essere lontano da Amici: da quando si è scontrato con Maria De Filippi in una puntata del serale (la discussione è stata tagliata in fase di montaggio, quindi i telespettatori non l’hanno mai vista), il docente di danza latino-americana non rientrerebbe più nei piani degli autori e a settembre potrebbe essere sostituito.