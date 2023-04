Amici, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: «Per noi due è come ravvivare una luce che c’era»

Quel guanto di sfida piace agli italiani. Piace tantissimo. Piace da sempre Lorella Cuccarini, non ha a caso diventata "La più amata dagli italiani". E ora, grazie ad Amici di Maria De Filippi e forse anche a Lorella, Emanuel Lo. Ballerino di professione, come lo è stata la sempre bionda Cuccarini.

Amici 22, Arisa contro le scelte di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ecco a risposta del ballerino

«Per noi due - racconta Lorella Cuccarini a Chi - è come ravvivare una luce che c’era, avevamo già lavorato assieme». «Meraviglioso anche perché imprevisto», le fa eco il suo compagno di ballo. Senza dubbio il "guando dei prof" è «un momento di spettacolo puro, senza gara, serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti. Perché, per il resto, siamo uno contro l’altro, ognuno difende i propri allievi, a volte ci sono momenti di tensione, allora quel balletto lì ci dà respiro. E poi per i ragazzi è un modo per vederci dall’altra parte della barricata».

Poi svela: «Ricevo tantissimi messaggi da tantissime donne che mi scrivono, in sostanza: “Beata te”». Messaggi che a quanto pare però riceve anche Emanuel per i suoi addominali. «Ha visto? - sottolinea ancora la Cuccarini al settimanale diretto da Alfonso Signorni - Pazzeschi, tutti e otto ci sono, ci sono tutti, è difficilissimo».

Poi si va sul privato. Domanda: suo marito si diverte? Risposta: «Si diverte moltissimo, Silvio è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me».

Stessa domanda per Emanuel: E la sua compagna Giorgia (la cantante, ndr) si diverte? Risposta: «Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice». Felice lo è anche lui perché «di sabato in sabato, credo e spero, io e Lorella siamo sempre più noi, più balliamo più riusciamo a ritrovarci; a volte ritrovo il ragazzo che ballava vent’anni fa, e questo si sente, c’è autenticità»