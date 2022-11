Amici 2022, Belen abbraccia Wax ma qualcuno nota qualcosa di strano

Martedì 15 Novembre 2022, 09:29

Durante l'ultima puntata di Amici, Wax ha avuto la possibilità di conoscere Belen Rodriguez. Alcuni utenti sui social, però, hanno notato qualcosa di strano. Uno spettatore ha scritto su Twitter: "Ancora non mi spiego perché Wax può abbracciare Belen, Claudia può ballare con Samu ma Mattia deve fare i passi a due con il plexiglass". Il ballerino di latino, infatti, a oggi si è sempre esibito con il plexiglass che divide lo spazio di ballo tra lui e la professionista Francesca Tocca. La spiegazione sta nel fatto che gli ospiti che arrivano in puntata si sono sottoposti a tamponi per l'occasione specifica, mentre per quanto riguarda per i professionisti che ballano e insegnano nella scuola "significherebbe fare tipo 3 tamponi al giorno e sarebbe una tortura. Non è un complotto con Mattia, è questione di praticità" ha spiegato un utente Photo Credits: Red Communications music: "Funday" from Bensound.com

