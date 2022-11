Belen Rodriguez e le "avances" a Wax di Amici: «Mi piaci, se divorzio da mio marito ci penso»

Lunedì 14 Novembre 2022, 12:09

Durante la puntata pomeridiana della domenica di Amici, Maria De Filippi ha deciso di realizzare il sogno di Wax, ospitando in trasmissione per qualche minuto Belen Rodriguez. La showgirl, appena entrata in studio ha cercato subito il cantante: "Se ti va di raggiungermi..." ha scherzato Belen, abbracciandolo al centro dello studio. "Devi sapere che fino alle 2 del mattino mi sono vista tutte le tue esibizioni. Ho dormito 6 ore per vederle. Una domanda mi sorge spontanea: perché me?" ha chiesto Belen. Così Wax, per rispondere, ha fatto partire il coro dello studio, che ha iniziato a cantare "Sei bellissima". "Ti voglio fare i miei complimenti, perché ieri mi sono riconosciuta un po' in te, nella testardaggine, nel fatto che te ne freghi un po', ma per davvero, non per finta [...] Mi piaci: se divorzio, ci penso" ha infine spiegato Belen sorridente, davanti agli occhi increduli di Wax.

