Giovedì 28 Aprile 2022, 09:15

Chi sarà l’allievo eliminato nella prossima puntata di Amici 21? In onda sabato 30 aprile, la puntata è stata registrata mercoledì scorso: ecco chi andrà ai ballottaggi e chi sarà a dover lasciare la scuola di Maria De Filippi. Photo Credits: Red Communications, music: "Dreams" from Bensound.com

