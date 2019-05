Blasi, Marcuzzi, Toffanin e Hunziker: le Spice girls della tv fanno impazzire Amici

Ieri sera sembravano le Spice girls, ma sono tra le 4 donne più amate dalla televisione italaina. A riunirle ci ha pensato la regina di Mediaset, Maria De Filippi, che per la finale di Amici ha rilanciato il girls power. Una giuria di sole donne che è piaciuta al pubblico. E non solo.

Amici 2019, Ilary Blasi e gli apprezzamenti per Rafael. Poi l'sms misterioso: sarà di Totti?

Da Ilary Blasi, amazzone in lungo, a Silvia Toffanin che ha scelto invece una candida mìse da principessa, per passare ad una più rock Alessia Marcuzzi e a Michelle Hunziker stilosa in un tailleur glicine: il quartetto era veramente da non perdere. A capitanarle una tostissima Loredana Bertè.



Le esibizioni non hanno risparmiato battute e doppi sensi. Primo, il ballerino Rafael particolarmente gradito alla Blasi. «Mamma mia ci siamo tutte ringalluzzite», ha detto Ilary rivolta alle colleghe dopo una delle sue esibizioni: “Non fate le vaghe”. E la Marcuzzi scherza: “Tieni, ti serve un bicchiere d’acqua mi sa”, dice rivolta a Ilary. Stessa scena nell’esibizione successiva, con Silvia Toffanin che “sventola” Ilary per farle aria perché la situazione si è fatta “bollente”.

Un clima disteso che però non convince molto: levando l'amicizia indiscussa tra Ilary e la Toffanin, c'è chi sostiene che il clima sia un po' teso tra la Marcuzzi e la Blasi che continuano a rimpallarsi trasmissioni a vicenda, sembra infatti che il prossimo Gf vip sarà condotto da Alessia. «In studio erano sedute volutamente lontane?», si chiede qualcuno sui social.

