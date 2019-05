Amici 2019, la finale: Alberto è il vincitore, Giordana seconda. Rafael terzo

E’ Alberto Urso ad aggiudicarsi la vittoria di “Amici 2019”, la coppa-trofeo e un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Il tenore, favorito sin dall’inizio, ha battuto in una sfida serrata gli altri finalisti, Giordana Angi, Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit

Amici 2019, Ilary Blasi e gli apprezzamenti per Rafael. Poi l'sms misterioso: sarà di Totti?

La gara è iniziata con un girone da otto esibizioni (due per concorrente) con Vincenzo primo eliminato dal talent condotto da Maria De Filippi, seguito da Rafael. Il lungo testa a testa finale, che ha visto avvicendarsi sul palco Giordana e Alberto con diverse prove tutte convincente, alla fine ha regalo il trionfo al tenore. Piccola consolazione per la cantante che comunque ha portato a casa il premio della critica Tim da 50mila euro in gettoni d'oro.

Rafael si è aggiudicato il riconoscimento per la Danza che gli ha consegnato Giuliano Peparini. Per lui oltre ai previsti 50mila euro, la possibilità di lavorare al prossimo spettacolo del coreografo con la partecipazione di Eleonoro Abbagnato. Altra soddisfazione anche per Alberto Urso: il famoso ballerino Sven Otten gli ha consegnato il premio Tim dal valore di 30mila euro.

Dopo gli ospiti delle scorse settimane per la puntata finale la De Filippi ha convocato diversi volti noti del piccolo schermo come Ilary Blasi, Michelle Hunziker, attualmente al timone con J-Ax di "All Together Now", Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin, conduttrice di "Verissimo", Irama, vincitore della scorsa edizione e il duo comico formato da Pio e Amedeo.

00.16 Scorrono le carte con le immagini dei due finalisti sulle note di "We are the champions" dei Queen: Alberto Urso è il vincitore di Amici 2019

00.58 Dopo la consegna delle borse di studio, il premio della critica Tim da 50mila euro in gettoni d'oro viene vinto da Giordana: "Per me avere il vostro consenso è qualcosa di straordinario".

00.55 Sven Otten, famoso ballerino dello spot Tim, consegna il premio Tim dal valore di 30mila euro a Alberto Urso

00.50 Giuliano Peparini consegna a Rafael il premio per la danza dal valore di 50mila euro. Rafale parteciperà al prossimo spettacolo di Peparini con Eleonora Abbagnato

00.43 Sul palco Irama, vincitore della scorsa edizione.

00.43 Maria per allentare al tensione fa fare di nuovo l'ingresso al quartetto formato da Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Loredana Bertè.

00.41 Viene chiuso il televoto.

00.37 Giordana canta una sua canzone dedicata al padre, "Quante volte ad aspettarti". Silvia Toffanin commossa: "Davvero complimenti, non è facile raccontare queste cose". Alessia Marcuzzi: "Dei talenti pazzeschi, come fanno a votare?".

00.35 E' l'ultima canzone di Alberto che sceglie un pezzo del suo album "La mia rivoluzione".

00.33 La sfida riprede con Giordana e "La donna Cannone" di Francesco De Gregori. Prima della sua esibizione la De Filippi ha chiesto ai due se fossero stanchi e Alberto ha risposto: "Mi dispiace che stia per finire perché mi sto abituando".

00.20 Dopo Giordana, con un'ottima prova, è di nuovo la volta di Alberto con "Accanto a te".

00.15 Tocca ad Alberto con "The show must go on" dei Queen che gli permette di mettere in evidenza la sua estensione vocale. Standing ovation in studio, con Loredana Bertè scatenata: "Sei rock!". Più equilibrata la Toffanin: "Sei bravissimo, ma anche Giordana è un grande talento. E' difficile scegliere".

00.09 Giordana canta "Ogni volta" di Venditti. Michelle le fa i complimenti: "Come fai così giovane ad avere questa maturità?".

00.04 Di nuovo Alberto al microfono. Stash commenta: “Ascoltare questa canzone è come vedere il suo percorso. Faccio fatica a trovare cose negative, è riduttivo definirlo solo lirico. Fa facilmente anche cose pop e rock”. Gli fa eco Loredana Bertè: “Ha fatto le cose con ironia, umiltà e bravura”.

23.59 Giordana sceglie Irama, vincitore della scorsa eizione, e la sua "Un giorno in più".

23.56 Alberto si esibisce con "Immobile" Alessandra Amoroso.

23.53 E' la volta di Giordana, con un altro suo pezzo: "Ti ho creduto".

23.48 Alberto incanta con "Your song" di Elthon John.

23.43 Giordana canta "Chiedo di non chiedere" singolo dal suo ultimo album.

22.39 Comincia l’ultima manche per decretare il vincitore che vede la sfida testa a testa fra i cantanti Alberto e Giordana, in cui varrà solo il voto del pubblico a casa. Comincia proprio Alberto con "Le tue mani"e guadagna gli applausi e i complimenti di Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi: “Grazie a te i giovani si stanno appassionando alla lirica”.

23.16 Pio e Amedio arrivano sul palco.

23.14 Giordana va in finalissima. Il televoto e la Var (giuria composta da Luciano Cannito e Beppe Vessicchio) la mandano in sfida contro Alberto. Rafael eliminato.

22.08 Rafael conclude con un balletto su "Diamonds" di Rihanna.

23.05 Giordana con "Averti addosso" canta l'ultima canzone della manche.

23.00 E' il momento dell'assolo di Rafael che conquista Michelle Hunziker. La showgirl si congratula: "Cosa sogni? Sei pronto per tutto!".

22.58 Giordana sul palco con "La nevicata del '56", e si attesta seconda in classifica.

22.54 il ballottaggio continua con Rafael in Bolero. Complimenti dalla Celentano che lo definisce "Dio della danza".

22.49 Comincia la sfida fra i due allievi. Giordana canta "Ciao amore".

22.46 Alberto va in finale. La classifica provvisoria che lo vedeva al primo posto viene confermata in studio. Giordana e Rafael al ballottaggio.

22.41 Si chiude la seconda manche con Alberto che canta "Can't help falling in love".

22.38 Rafael sul palco con "La via en rose" che balla con Rebecca Bianchi, etoile del Teatro dell’Opera di Roma. Per il televoto il primo è Alberto, seguono giordana e Rafalel. il ballerino viene poi premiato come vincitore del circuito danza di Amici 2019.

22.34 Giordana canta "Il regalo più grande", di Tiziano Ferro. Si attesta seconda in classifica.

22.25 E' di nuovo il turno di Rafael che balla sulle note di "Abat-jour" di Nicola Arigliano.

22.21 Con "Casa" Giordana si esibisce in un pezzo del suo primo album. Alberto è ancora saldamente primo in classifica.

22.20 Alberto, che si conferma primo, canta Alberto canta "O surdato 'nnammurato e "O' sole mio".

22.15 Tocca a Rafael ballare sul brano “Dirty" di Christina Aguilera. La sua esibizione non passa inosservata ad Ilary Blasi: “Ci siamo ringalluzzite”. Si aggiunge Michelle: “Qui c’è tecnica, bravura… e feromoni!”.

22.08 Maria De Filippi dà il via alla seconda manche. Si esibisce Giordana con la canzone di Rino Gaetano "A mano a mano". Ora per quanto rigurda la classifica, il primo (ancora Aberto) andrà direttamente in finalissima e quindi non ci saranno più eliminazioni.

22.00 Si passa al voto in studio. Maria tranquillizza gli allievi: “Avete vinto tutto, è solo l’ultima puntata di un talent”, la Celentano fa i complimenti per il livello alto delle esibizioni, mentre Michelle Hunziker e la Marcuzzi confessano di essere molto tese. Nella classifica ora Alberto è primo, Rafael è secondo, Giordana è terza. Vincenzo è eliminato dal talent.

21.54 Si esibisce Rafael e si chiude manche e televoto. La classifica provvisoria vede primo Alberto, seguito da Giordana, Vincenzo e per ultimo Rafael, che oggi compie 23 anni.

21.52 Alberto torna sul palco con "Il mare calmo della sera" e guadagna un'altra ovazione. Complimenti anche da Alessia Marcuzzi e da una entusiasta Ilary Blasi.

21.49 Vincenzo si esibisce in un quadro ispirato al film Il bambino con il pigiama a righe. Silvia Toffanin si commuove e Vincenzo riconquista il terzo posto in classifica.

21.45 Giordana canta Via di Claudio Baglioni. Si conferma in seconda posizione.

21.42 Rafael danza in una coreografia ispirata al film Il miglio verde. Ultimo in classifica, dopo l'esibizione guadagna una posizione.

21.36 E' la volta di Alberto che canta "Nessun dorma" e guadagna un'ovazione.

21.33 Sulle note di Malelingue di Emma si esibisce Vincenzo, che risulta terzo in classifica.

21.30 Giordana si esibisce per prima con Piazza Grande. Dopo la prova Alberto si trova la primo posto in classifica. Complimenti di Michelle Hunziker: "Siamo da alti livelli".

21.28 Maria De Filippi dedica un piccolo discorso ad ogni finalista e si intrattiene a lungo a parlare con Alberto.

21.27 E' iniziata la diretta con la presentazione dei quattro finalisti. Poi l'ingresso di Irama, il vincitore dello scorso anno, con tanto di coppa.

