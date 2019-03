Vincita da Amadeus: Elisa sbanca i Soliti Ignoti e porta a casa 117mila euro: «Mi posso sposare»

Ha vinto 117mila euro e adesso si sposerà. Protagonista di questa storia, Elisa, infermiera di Ancona, che ieri sera ha sbancato “Soliti ignoti”, game show preserale di Rai 1, condotto da Amadeus. Elisa si era presentata dicendo che, in caso di vittoria, avrebbe usato il gruzzoletto per sposarsi e al termine della gara, in cui occorre indovinare l’identità dei personaggi ignoti, ha dichiarato di voler mantenere l’impegno.

Dunque sarà presto sposa con un impegno supplementare: mandare la bomboniera ad Amadeus così come lo stesso conduttore ha richiesto. Ma i confetti li attendono ora tutti gli appassionati della rete che, nei vari canali social, ne hanno seguito, facendole un mare di complimenti, le gesta in tv e che ora aspettano il brindisi benaugurale. Lo scopo del gioco è di abbinare 8 identità, professionali o di fama, agli 8 personaggi che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente.

Elisa si è dimostrata molto abile, abbinando intuito e colpo d’occhio, riuscendo a portare a casa un consistente gruzzoletto, un’impresa non facile. Tali identità possono consistere nelle tipologie più svariate, per esempio: “ha lavorato in ferrovia”, “colleziona francobolli”, “ha cantato al Festival di Sanremo”, “sosia di...”, “campione di calcio”, e così via. Ogni personaggio misterioso è munito di un passaporto contenente il rispettivo valore in denaro.

