Donatella Rettore-Toto Cutugno, lite furiosa a Ora o Mai Più: «Vergognati!»

Due pilastri della musica italiana, una lite furiosa, insulti senza filtro. È successo nella puntata di ieri di Ora o Mai più tra Donatella Rettore e Toto Cutugno. Tra i due sono volate parole grosse sulla scia dello scontro tra Donatella Rettore e Donatella Milani. La Donatella's war è quindi nuovamente al centro del dibattito della trasmissione condotta da Amadeus. La Rettore non ha accettato le scuse della Milani, anzi. Ha ribattutto ulteriormente gettando altra legna per alimentare il fuoco della polemica. E a quel punto ecco intervenire Toto Cotugno con un emblematico: «Vergognati!».

«Sei andata in tutti i programmi a parlarne - sbotta Donatella Rettore contro la Milani - Per me è finita qui. Al posto tuo possono esserci altri cantanti molto più bravi di te. Non sai cantare. Io penso che lei non sia capace di cantare, per cui sta usurpando un posto ad una persona che potrebbe invece cantare al posto suo».

Questa ultima frase ha scatenato la reazione di Toto Cutugno che non ha accettato le critiche alla Milani. «Vergognati Donatella - risposto - Stai offendendo una ragazza che tenta in tutti i modi di riemergere. Vergognati! Ti devi vergognare!​».

