Stefano De Martino torna in versione dandy, il ballerino modello per Gutteridge

Venerdì 17 Settembre 2021, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 13:00

Stefano De Martino è testimonial di Gutteridge, maison di abbigliamento anglo-napoletana che dal 1878 mixa i principi di Napoli e Londra. Mentre il gossip sulla sua nuova presunta fiamma napoletana impazza, De Martino torna in stile dandy tra tartan e tenute da caccia di stampo britannico, lana, cotone, seta e cashmere per pull, dolcevita e cardigan easy-chic.

Il look

Look urbani con un quid, completi formali abbinati a capi elevated basic, portati alla perfezione da un testimonial d’eccezione. Gutteridge infatti continua la sua collaborazione con Stefano De Martino. Sarà infatti ancora lui – conduttore e showman tra i più amati d’Italia - testimonial d’eccezione della collezione autunno-inverno 21/22, incarnazione di tutti quei valori propri del Dna del brand. Contemporaneo e positivo, sorridente ed elegante, 100% napoletano, è lui il miglior ambassador di una collezione classica e grintosa al tempo stesso. Uno stile décontracté ma non troppo, per uomini dinamici che amano i classici della moda maschile ma riveduti e corretti secondo codici di vita moderna. Dal lavoro al tempo libero, ready-to-wear ma dall’ appeal sartoriale.