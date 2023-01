Domenica In, Alessia Marcuzzi e la pausa dalla tv: «Mi sono dedicata alle mie aziende, vanno molto bene. Sono diventate il mio piano A»

Alessia Marcuzzi è ospite a Domenica In. La conduttrice dopo il debutto di successo con Boomerissima, prima trasmissione Rai dopo l'addio a Mediaset, si racconta nel salotto di Mara Venier

Marcuzzi svela le ragioni dietro la sua pausa dalla televisione, presa durante la pandemia: «La scelta è arrivata in un momento in cui doveva arrivare, me lo potevo permettere, la pandemia ha cambiato un po' tutto. - racconta in studio - Ho deciso di prendermi del tempo per me, e per le altre cose. Ho un'attività imprenditoriale che va molto bene e il mio piano B è diventato un piano A».

Alessia Marcuzzi, le attività di cosmetica e moda

Da tempo Alessia Marcuzzi gestisce il suo blog La Pinella, una pagina di consigli e idee su viaggi, moda ed estetica. «Insieme noi donne siamo imbattibili, sostenersi a vicenda crea un'energia contagiosa. Siamo "Pinelle", Jolly sempre pronte a far svoltare la situazione», si legge nella home page del sito.

Il suo impegno è anche dedicato alle sue due aziende: Luce Beauty, un’attività dedicata ai prodotti di cosmetica biologici, tra le tante soluzioni, antirughe, creme idratati e pacchetti che raggiungono i 155 euro, e poi Marks & Angels, un marchio Made in Italy che tratta borse artigianali di qualità.

Il numero di telefono diffuso da Fiorello

Tra i temi trattati in studio con Mara Venier anche la diffusione del suo numero di telefono durante la trasmissione di Fiorello "Viva Rai2", che ha costretto la conduttrice di Boomerissima a cambiare numero dopo esser stata inondata di chiamate e messaggi.