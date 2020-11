Alessandro Cattelan positivo al Covid, diretta di X Factor a rischio

Alessandro Cattelan è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lo stesso conduttore con un post su Instagram: «Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!». Cattelan ha postato una serie di disegni dei suoi bambini, che gli fanno compagnia in questa prima fase di isolamento.

Resta da capire se giovedì il conduttore potrà essere alla guida dei live di X Factor, cominciati solo settimana scorsa. Alessandro Cattelan è comunque in attesa dell'esito del test molecolare. Se la positività dovesse essere confermata, non è da escludere l'iptesi che Cattelan possa condurre da casa, in remoto, come fatto da Carlo Conti a Tale e quale show.

