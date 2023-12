Al Bano: «Avrei voluto chiudere Sanremo da concorrente, ma Amadeus mi ha detto che non c'era spazio per la mia canzone»

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin insieme alla figlia Romina Carrisi, Al Bano ha parlato a Verissimo della sua esclusione da Sanremo 2024, prima di cantare proprio «Ci devi credere», il brano rifiutato da Amadeus, scritto con il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia e dedicato allo Spallanzani.

Al Bano: «Sanremo? Amadeus non ha neanche ascoltato la mia canzone». Il brano scritto con Vaia dedicato allo Spallanzani

L'intervista

Dal legame con la figlia Romina al quarto nipotino in arrivo, Al Bano è stato ospite oggi a Verissimo per parlare della sua vita da nonno e dei progetti futuri. Intervistato da Silvia Toffanin proprio insieme alla figlia, il cantante pugliese ha raccontato anche un retroscena su Sanremo 2024. Dopo la partecipazione lo scorso anno come ospite d'onore insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, Al Bano avrebbe voluto infatti partecipare il prossimo anno come concorrente: «Avrei voluto chiudere Sanremo da concorrente. Invece con molta onestà Amadeus mi ha detto che non c'era spazio per la mia canzone. Ora gli farei una domanda: "Amadeus, ma la canzone l'hai ascoltata o no?"», ha detto il cantante prima di esibirsi proprio con «Ci devi credere», il brano scartato da Amadeus per Sanremo 2024, scritto con Francesco Vaia durante il periodo della pandemia per raccontare l'operato dello Spallanzani e la lotta dei medici contro il virus Covid.